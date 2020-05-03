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Агрессия РФ против Украины: почему оборонный бюджет Литвы взлетел на 232%

Агрессия РФ против Украины: почему оборонный бюджет Литвы взлетел на 232%
13:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Литве оборонный бюджет за 9 лет вырос на более чем 230%.

Оборонный бюджет Литвы за 9 лет вырос на 232%. В большой степени на динамику повлияла российская агрессия против Украины.

Об этом пишет Постоянное представительство Литвы в ОБСЕ в Twitter.

"Литва серьезно относится к своей безопасности. С 2010 по 2019 год наш оборонный бюджет вырос на 232 процента. Значительный рост — после начала российской агрессии против Украины в 2013 году", — сказано в сообщении.

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Дипломаты отметили, что на сегодня Литва сохраняет обязательство перед НАТО по взносам 2% от ВВП и также намерена достичь 2,5% к 2030 году.

Как сообщалось, Чешская Республика планировала увеличить свой взнос в общий бюджет НАТО на 42 миллиона крон.

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Оборона, Бюджет, Литва, Вооруженные силы.
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