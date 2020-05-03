Пять тысяч тестов в сутки: В Турции запустили спецлабораторию

Новости мира:В Турции создали лабораторию, которая может за день делать 5 тысяч тестов на коронавирус.

В турецком Гебзе, в провинции Коджаэли неподалеку Стамбула, создали лабораторию, которая может за день делать 5 тысяч тестов на COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Анкаре.

"При поддержке Министерства промышленности и технологии и промышленной палаты Коджаэли мы создали в Гебзе лабораторию с ежедневной мощностью 5 тысяч тестов", - сообщил министр.

В стране организована широкая сеть лабораторий, в которых делают тесты на коронавирус. Всего действует 114 лабораторий в каждой из 81 провинции.

Собственный тест для выявления инфицирования коронавируса в Турции был разработан в феврале этого года.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Турции впервые за период с 30 марта за сутки было зафиксировано менее 2 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным Worldometers, всего в мире по состоянию на утро 3 мая зафиксировано 3,497,006 случаев заболевания коронавирусом, 244,874 человека умерли, 1,126, 277 - выздоровели.