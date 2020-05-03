Эпидемия COVID-19: В России за сутки заболели более 10,5 тыс человек

В связи с распространением коронавируса в РФ за сутки афиксировали более 10 500 случаев заражения.

В России продолжается ежедневное обновление максимального прироста обнаруженных за сутки случаев COVID-19. За субботу это количество составило 10 626, общее количество заболевших в РФ – 134 494.

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По его данным больше всего заболевших за последние сутки, как и ранее, в Москве (+5948 человек), Подмосковье (+822), Петербурге (+295), Нижегородской (+252) и Мурманской (+238) областях, Дагестане (+136) и Кабардино-Балкарии (+90).

За минувшие сутки умерли еще 57 пациентов с COVID-19. За весь период распространения коронавируса в России умерли 1278 человек.

Выздоровели 16591 человек (+1626 человек за последние сутки).

Как сообщалось, в мире по состоянию на 3 мая инфицированы коронавирусом были 3 497 045 человек. Излечились от коронавирусной болезни 1 126 285. Умерло 244 876 человека.