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Болгария ослабляет карантинные меры

Болгария ослабляет карантинные меры
01:09 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира:В Болгарии решили ослабить ограничительные меры.

Болгария планирует на следующей неделе отменить запрет на выезд за пределы своих местных общин и ослабит ряд других коронавирусных ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Бойко Борисов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Борисова, контрольно-пропускные пункты, контролирующие междугородние поездки, скорее всего, будут сняты в среду, когда в Болгарии отмечается День Святого Георгия.

По его словам, ограничение на поездки было важным, добавив, что граждане должны оставаться дисциплинированными в ближайшие недели.

"Я действительно полагаюсь на дисциплину. Мы должны привыкнуть жить с этим вирусом, он не закончится через год или два", - сказал он.

В ближайшие дни будут сняты и другие ограничения. Открытые бары и рестораны возобновят работу после проверок региональными инспекциями здравоохранения и агентством по безопасности пищевых продуктов.

Спортсменам будет разрешено проводить индивидуальные тренировки.

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"Индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе разрешены с завтрашнего дня, но не соревнования. Также будут открыты бассейны с соблюдением всех мер безопасности - дезинфицирующие средства в раздевалках, (соблюдение) безопасного расстояния", - сказал Борисов.

В Болгарии подтверждено 1611 случаев заболевания и 72 смертельных случая. Страна объявила чрезвычайное положение до 13 мая, чтобы противостоять распространению коронавируса. Борисов сообщил, что в понедельник будет подготовлен законопроект о снятии чрезвычайного положения.

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Болгария, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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