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Во Франции определили, когда в стране появился первый зараженный коронавирусом

Во Франции определили, когда в стране появился первый зараженный коронавирусом
01:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться во Франции еще 27 декабря.

Главный реаниматолог больницы города Бобиньи Ив Коэн озвучил дату появления первого пациента с коронавирусом во Франции. 

По его словам, первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться во Франции еще 27 декабря, рассказал он в эфире телеканала BFM.

Он отметил, что врачи повторно рассмотрели анализы пациентов с пневмонией, которые поступили в больницу в декабре и январе, и анализ одного из 24 пациентов дал положительный результат на коронавирус.

Как рассказал Коэн, мужчина болел в течение 15 дней и заразил коронавирусом двоих своих детей. Кроме того, врачи обнаружили, что его жена работает в рыбном магазине рядом с продавцами суши китайского происхождения. «Возможно, она болела бессимптомно», — предположил медик.

Коэн заявил, что вопрос заключается в том, был ли мужчина, госпитализированный в декабре в больницу Бобиньи, нулевым пациентом или нет. Сейчас необходимо перепроверить анализы пациентов с пневмонией по всей стране, чтобы это узнать.

Во Франции от коронавируса умерли почти 25 тыс человек

Напоминаем, согласно данным на 4 мая, в мире коронавирусом заразилось более 3,5 миллиона человек, из них более 247 тысяч скончались, около 1,2 миллиона вылечились. Франция — на пятом месте по числу инфицированных с показателем 168 тысяч человек. За последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 135 человек.

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Франция, Коронавирус, Covid-19.
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