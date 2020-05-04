Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Мировая пандемия: уже более 3,5 млн зараженных
Мировая пандемия: уже более 3,5 млн зараженных
Правозащитники: РФ не обеспечивает защиту от COVID-19 в тюрьмах и СИЗО
Правозащитники: РФ не обеспечивает защиту от COVID-19 в тюрьмах и СИЗО
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Met Gala 2020: организаторы устроят виртуальное шоу
Met Gala 2020: организаторы устроят виртуальное шоу

В Греции с острова Лесбос на материк перевозят сотни беженцев

В Греции с острова Лесбос на материк перевозят сотни беженцев
01:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Власти Греции решили перевезти с острова Лесбос сотни мигрантов.

Греческие власти решили перевезти на материк из переполненного лагеря беженцев "Мория" на острове Лесбос, сотни искателей убежища, чтобы не допустить их заражения коронавирусом. По данным полиции, в воскресенье, 3 мая, две группы особенно уязвимых беженцев общим количеством 392 человека должны покинуть остров на паромах, сообщает AFP и DW.

Искателей убежища впервые перевозят с Лесбоса на материк, с тех пор в Греции 23 марта был введен жесткий карантин из-за пандемии COVID-19. Последний раз пожилых и больных искателей убежища вывозили из лагерей на островах в Эгейском море еще 20 марта. С 4 марта в Греции будет ослаблен карантин.

Наблюдатели характеризуют как катастрофическую ситуацию в островных лагерях, где находятся 37 тыс. человек, хотя рассчитаны они на примерно 6 тыс. беженцев. Только в “Мории” проживают 19300 ищущих убежища, хотя лагерь был рассчитан на шесть раз меньше человек.

В Греции сообщили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Пока в островных лагерях не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, впрочем страх касательно распространения вируса возрастает. Зато в материковой части Греции заражения выявлены у более чем 150 искателей убежища.

Напомним, несмотря на коронавирус в Италию морем продолжают прибывать мигранты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Греция, Беженцы, Лесбос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)
04 В Киеве перекроют еще один путепровод
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Болгария ослабляет карантинные меры
Болгария ослабляет карантинные меры
На Ровенщине 29 новых случаев коронавируса
На Ровенщине 29 новых случаев коронавируса
В Киеве перекроют еще один путепровод
В Киеве перекроют еще один путепровод
Новый флешмоб от мировых актрис буквально &quot;ударяет&quot; в голову (Видео)
Новый флешмоб от мировых актрис буквально "ударяет" в голову (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь