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В Британии полицейские с вертолетом ловили тигра, который оказался скульптурой

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В Британии полицейские с вертолетом ловили тигра, который оказался скульптурой
02:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Как оказалось, тигр находится в лесу уже больше 20 лет.

В британском графстве Кент вооруженные полицейские и вертолет ловили тигра, который оказался статуей.

Полицейских отправили в деревню Андерривер "после того, как было получено сообщение, что в этом районе замечена большая хищная кошка". Их встретила автор фигуры тигра 85-летняя Джульет Симпсон, сообщает ВВС.

 "Я отвела их к скульптуре, они как следует посмеялись и сделали много фотографий", - говорит скульптор.

От соседа она узнала, что кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в соседнем лесу видели сбежавшего хищника. Тогда Симпсон сразу отправилась к своей скульптуре, находящейся неподалеку от ее дома.

"С соседнего поля пришла целая толпа вооруженных полицейских. К тому моменту они уже поняли, что тревога оказалась ложной, так что я спросила у них: "Хотите, я познакомлю вас с моим настоящим живым тигром?" Он правда выглядит, как настоящий, я его таким и задумывала, и он стоит примерно в 30 метрах от тропинки, так что его не слишком хорошо видно", - рассказала Симпсон.

Скульптура, сделанная из проволоки и эпоксидной смолы, находится в этом месте уже около 20 лет, и пребывает в "далеко не лучшем состоянии", уточнила скульптор.

"Когда я поставила этого тигра в лесу за своим домом, было похоже, что в этом лесу он свой. Так что я решила его не продавать. Вот он там с тех пор и сидел", - говорит Симпсон.

Полицейские, в том числе вооруженные, прибыли на место в качестве меры предосторожности, и в результате поисков установили, что никакого животного не было, как и риска для людей. К "поимке тигра" также подключился полицейский вертолет.

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Впрочем, действия полиции не выглядят как излишняя предосторожность, если вспомнить, что в графстве Кент находится несколько сафари-парков, где живет немало диких животных, в том числе тигры.

В прошлом не раз бывали случаи, когда хищники сбегали из клеток.

Напоминаем, в японском океанариуме садовые угри из-за отсутствия посетителей начали забывать вид людей, поэтому работники призвали желающих говорить с ними по видеосвязи.

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Англия, Полиция, Британия, Тигр, Скульптура.
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