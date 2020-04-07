Первый случай в истории: в Нью-Йорке тигрица подхватила коронавирус

У тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке обнаружили коронавирус. Это первый официальный случай заражения тигра в мире, говорится в заявлении американского Общества охраны природы (WCS).
Сотрудники зоопарка решили сделать тигрице по имени Надя тест на коронавирус после того, как у нее начался сильный сухой кашель и снизился аппетит. Вероятно, животное заразил смотритель зоопарка, у которого на момент контакта с тигрицей еще не было симптомов коронавирусной инфекции.
Кроме того, похожие на эти симптомы выявили еще у двух амурских тигров и трех африканских львов — также в зоопарке в Бронксе. Вероятно, у них тоже может быть коронавирус, однако их пока не тестировали, поскольку для этого им нужно сделать наркоз.
Случай заражения коронавирусом тигрицы — первый случай в истории этой пандемии, когда ученым удалось зафиксировать передачу коронавируса от человека к животному на территории США, а также впервые установлен факт заражения COVID-19 у тигра.
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