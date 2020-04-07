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Первый случай в истории: в Нью-Йорке тигрица подхватила коронавирус

Первый случай в истории: в Нью-Йорке тигрица подхватила коронавирус
05:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости мира:Сейчас Надя чувствует себя в целом хорошо и идет на поправку.

У тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке обнаружили коронавирус. Это первый официальный случай заражения тигра в мире, говорится в заявлении американского Общества охраны природы (WCS).

Сотрудники зоопарка решили сделать тигрице по имени Надя тест на коронавирус после того, как у нее начался сильный сухой кашель и снизился аппетит. Вероятно, животное заразил смотритель зоопарка, у которого на момент контакта с тигрицей еще не было симптомов коронавирусной инфекции.

Кроме того, похожие на эти симптомы выявили еще у двух амурских тигров и трех африканских львов — также в зоопарке в Бронксе. Вероятно, у них тоже может быть коронавирус, однако их пока не тестировали, поскольку для этого им нужно сделать наркоз.

Случай заражения коронавирусом тигрицы — первый случай в истории этой пандемии, когда ученым удалось зафиксировать передачу коронавируса от человека к животному на территории США, а также впервые установлен факт заражения COVID-19 у тигра.

Напомним: 

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Нью-Йорк, Тигр, Коронавирус.
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