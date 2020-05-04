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Турция разрешила экспорт аппаратов ИВЛ

Турция разрешила экспорт аппаратов ИВЛ
04:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Турции сняли ограничения на экспорт ряда товаров медицинского назначения.

Власти Турции отменили ограничения на экспорт ряда товаров медицинского назначения, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких.

Соответствующее решение обнародовано в официальном вестнике Минздрава Турции.

«Ограничения были введены временно в ответ на пандемию. Решение о разрешении на экспорт показывает рост возможностей Турции сдерживать коронавирус», - говорится в заявлении.

Решение о снятии экспортных ограничений касается, в частности, интубаторов, кислородных концентраторов, респираторов, аппаратов ИВЛ, а также средств дезинфекции.

Ранее для экспорта любых товаров медицинского назначения необходимо было получать специальное разрешение от правительства. В последнее время турецкие компании нарастили мощности, обеспечив внутренние потребности в этой продукции, поэтому готовы поставлять их в другие страны.

Кроме того, в Турции каждый день стабильно уменьшается количество новых случаев COVID-19 – как и смертей среди инфицированных. Правительство разработало предварительный план мер для выхода страны из карантинных ограничений и возвращения к обычной жизни.

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По словам председателя Ассоциации экспортеров химических веществ и продуктов Адиля Пелистера, турецкие бизнесмены также ожидают, что в ближайшее время будет снят запрет на экспорт защитных масок и спецодежды.

Напоминаем, Турция недавно запустила производство аппаратов ИВЛ. Местные предприятия планируют до конца мая выпустить 5 тысяч таких аппаратов. Кроме того страна оказала помощь для борьбы с COVID-19 минимум 57 государствам, среди которых США, Италия, Испания и Великобритания.

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Турция, Коронавирус, Covid-19, ИВЛ.
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