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Франция не будет отправлять на изоляцию людей, приехавших из Шенгенской зоны

Франция не будет отправлять на изоляцию людей, приехавших из Шенгенской зоны
04:38 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Во Франции изоляция будет необязательной для всех лиц, приехавших из Шенгенской зоны.

Франции не будет вводить 14-дневный карантин для людей, приехавших из Шенгенской зоны и Великобритании.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Изоляция будет необязательной для всех лиц, вернувшихся из указанных стран, независимо от гражданства.

Хотя в министерстве здравоохранения страны говорили о карантине для всех, кто приезжает во Францию из-за границы или заморских территорий.

В то же время, будет касаться карантинные мероприятия туристов из США, не указывается.

Напоминаем,правительство Франции продлило чрезвычайное положение из-за коронавирус на два месяца в рамках комплекса мероприятий, которые будут предложены парламента во вторник.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер заявил, что усилия по ограничению новых коронавирусных инфекций не позволят открыть церкви, мечети, синагоги и храмы.

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Франция, Карантин, Изоляция, Шенгенская зона.
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