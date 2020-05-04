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Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса

Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
05:26 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Китай прояснить происхождение смертельного вируса.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал власти Китая помочь прояснить происхождение вируса SARS-CoV-2. Соответствующее заявление глава МИД Германии сделал в интервью изданиям медиагруппы Funke, выдержки из которого обнародованы в воскресенье, 3 мая. Полный текст беседы будет опубликован 4 мая. Об этом сообщает DW.

“Весь мир заинтересован, чтобы было установлено точное происхождение вируса”, — подчеркнул немецкий министр. При этом он уверен, что “обоснованные ответы на этот вопрос должна дать наука, а не политика”. Китай на данном этапе имеет шанс доказать, “насколько прозрачным на самом деле будет его ответ” по этой проблеме, добавил министр.

Комментарий главы МИД ФРГ сделан на фоне подготовки разведывательным альянсом “Пяти глаз” (“Five Eyes”), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, 15-страничного доклада. Речь в нем идет о том, что Пекин мог намеренно скрыть или уничтожить доказательства, касающиеся вспышки COVID-19. В документе, в частности, утверждалось, что правительство КНР, “создавая угрозу для других стран”, скрывал любые новости о появлении коронавируса. Так, китайские власти могли принуждать врачей к молчанию или похищать их, уничтожать данные о вирусе в лабораториях и отказываться предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, работавшим над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

Помпео рассказал о доказательствах происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане

Как отмечает британская газета The Daily Telegraph, между спецслужбами, входящими в альянс “Пять глаз”, возникли разногласия по поводу происхождения SARS-CoV-2. В то время как австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что соответствует официальной версии властей КНР, американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств, в том числе ЦРУ и ФБР, пока не определилось с окончательными выводами, однако скептически относится к австралийской версии. В частности, недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у разведки его страны есть доказательства распространения коронавируса из лаборатории в Китае.

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Германия, МИД, Коронавирус, Хайко Маас, Covid-19.
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