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Помпео рассказал о доказательствах происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане

Помпео рассказал о доказательствах происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане
00:40 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Майк Помпео заявил, что существует доказательства того, что COVID-19 вышел из той лаборатории в Ухане.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

Об этом сообщил Помпео в интервью ABC News в воскресенье, сообщает Reuters.

"Существует значительное количество доказательств того, что это вышло из той лаборатории в Ухане".

"Лучшие эксперты до сих пор думают, что это было сделано человеком. У меня нет причин не верить этому".

При этом, когда интервьюер указал, что выводы спецслужб США свидетельствуют о другом, Помпео отступил, сказав: "Я видел, что говорит разведывательное сообщество. У меня нет оснований полагать, что они ошиблись".

Государственный департамент США пока не ответил на запрос о разъяснении комментариев Помпео.

В отчете директора Национальной разведки США, опубликованном в четверг, говорится, что разведка соглашается с "широким научным консенсусом" о том, что эта болезнь не была создана человеком.

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Китай, США, Ухань, Штаты, Коронавирус, Covid-19.
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