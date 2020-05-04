В Нидерландах люди выстроились в очереди к открытым магазинам

Новости мира:В Нидерландах образовались огромные очереди к открытым магазинам.

В Нидерландах после отмены некоторых карантинных ограничений открылись магазины одежды, обуви и аксессуаров, а также торговые центры.

На торговых улицах в центре Гааги множество людей, перед магазинами выстраиваются очереди.

Для шопинга установлены четкие условия – в маленьких магазинчиках одновременно могут находиться только двое покупателей, в больших – до десяти. Обязательной является социальная дистанция, в том числе в очередях.

На входе все клиенты должны дезинфицировать руки. Продавцы работают в масках и перчатках.

Большинство магазинов открыты с 12:00 до 17:00.

Напоминаем, власти Нидерландов объявили, что с 11 мая в стране вновь откроются детсады и начальные школы.

Уже разрешено работать стоматологам, однако парикмахеры и массажисты еще не могут вернуться к работе. Также пока нельзя посещать дома для престарелых.

Большинство введенных в Нидерландах ограничительных мер с целью противодействия распространению коронавируса продлили до 20 мая. До 1 сентября в стране отменены все массовые мероприятия.

Власти постоянно напоминают о необходимости сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.

По последним данным, в Нидерландах количество случаев заражения коронавирусом превысило 40 500.