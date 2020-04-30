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Четверг, 30.04.2020
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Эпидемическая статистика: В Нидерландах уже более 39 тысяч случаев COVID-19

Эпидемическая статистика: В Нидерландах уже более 39 тысяч случаев COVID-19
18:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Нидерландах количество зараженных превысило отметку в 39 000 человек.

В Нидерландах по состоянию на середину дня 30 апреля количество больных COVID-19 возросло до 39 316.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 84 человека умерло (от коронавируса - ред.), выявлено 514 новых больных. Всего (в Нидерландах - ред.) 39 316 больных и 4 795 умерло", - говорится в сообщении.

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Как сообщает корреспондент, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что количество больных уменьшается и цифры движутся в правильном направлении. Однако он подчеркнул, что на улицах страны становится все больше людей, и это может привести к ежедневному росту количества пациентов, что усложнит работу медикам. Рютте в очередной раз призвал соблюдать дистанцию и оставаться дома.

Как сообщалось, власти Нидерландов объявили об ослаблении принятия мер из-за коронавируса после 28 апреля. В частности, с 11 мая начнут работать детсады и начальные школы.

Стоматологам и зубным гигиенистам было разрешено работать, другие контактные профессии, в частности парикмахеры, массажисты, сейчас не могут вернуться к работе. Также разрешено посещать дома престарелых. 

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Детям до 12 лет разрешено заниматься командными видами спорта. От 13 до 18 лет также разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, но при условии, что молодежь будет соблюдать дистанцию - 1,5 метра.

Большинство введенных в Нидерландах ограничительных мер с целью противодействия распространению коронавируса продлили до 20 мая. До 1 сентября в стране отменены все мероприятия с участием значительного количества людей.

Людей призвали не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.

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Нидерланды, Карантин, Коронавирус.
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