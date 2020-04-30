Эпидемическая статистика: В Нидерландах уже более 39 тысяч случаев COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Нидерландах количество зараженных превысило отметку в 39 000 человек.

В Нидерландах по состоянию на середину дня 30 апреля количество больных COVID-19 возросло до 39 316.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 84 человека умерло (от коронавируса - ред.), выявлено 514 новых больных. Всего (в Нидерландах - ред.) 39 316 больных и 4 795 умерло", - говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что количество больных уменьшается и цифры движутся в правильном направлении. Однако он подчеркнул, что на улицах страны становится все больше людей, и это может привести к ежедневному росту количества пациентов, что усложнит работу медикам. Рютте в очередной раз призвал соблюдать дистанцию и оставаться дома.

Как сообщалось, власти Нидерландов объявили об ослаблении принятия мер из-за коронавируса после 28 апреля. В частности, с 11 мая начнут работать детсады и начальные школы.

Стоматологам и зубным гигиенистам было разрешено работать, другие контактные профессии, в частности парикмахеры, массажисты, сейчас не могут вернуться к работе. Также разрешено посещать дома престарелых.

Детям до 12 лет разрешено заниматься командными видами спорта. От 13 до 18 лет также разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, но при условии, что молодежь будет соблюдать дистанцию - 1,5 метра.

Большинство введенных в Нидерландах ограничительных мер с целью противодействия распространению коронавируса продлили до 20 мая. До 1 сентября в стране отменены все мероприятия с участием значительного количества людей.

Людей призвали не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.