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Как здоровье Ким Чен Ына: Исследователи по вопросам КНДР сообщили детали

Как здоровье Ким Чен Ына: Исследователи по вопросам КНДР сообщили детали
15:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Эксперты оценили состояние здоровья главы КНДР.

Эксперты изучили проблемы со здоровьем, имеющиеся у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, и оценили угрозу, которую представляют для его состояния его собственные вредные привычки. Об этом пишет исследовательское издание 38 North, работающая с темой КНДР, отмечает УНН.

По словам специалистов, на здоровье северокорейского лидера негативно сказывается как его нездоровый образ жизни, так и наследственность. Известно, что и его отец Ким Чен Ир, и дед Ким Ир Сен скончались в результате сердечного приступа. Кроме того, отец нынешнего главы КНДР также перенес инсульт за несколько лет до смерти. Эти обстоятельства позволяют предположить, что проблемы с сердцем есть и у Ким Чен Ына, считают эксперты.

Кроме того, северокорейский лидер страдает патологическим ожирением. Так, при росте около 170 сантиметров Ким Чен Ын весит более 135 килограммов. На этом фоне, а также на фоне постоянного злоупотребления спиртными напитками, калорийной едой и курением у политика мог развиться диабет, и, скорее всего, наблюдается повышенное артериальное давление и уровень холестерина. Эти факторы также негативно сказываются на состоянии его сердечно-сосудистой системы.

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Также, считают эксперты, Ким Чен Ын страдает от фокальной дистонии — неврологического расстройства, которое характеризуется непроизвольными движениями и спазмами мышц. По словам специалистов, это могло бы объяснить странные положения, которые принимает левая рука северокорейского лидера, когда он сидит, и которые регулярно можно наблюдать на фотографиях.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о его возможной смерти или болезни. Так, бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Также источники сообщали, что политик якобы находится в вегетативном состоянии после неудачной операции на сердце.

Тем не менее, исследователи заметили, по данным спутниковых снимков, личный поезд главы КНДР 29 апреля на железнодорожной станции в городе Вонсан, обслуживающей политическую "верхушку" государства.

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Ранее японское издание Yomiuri сообщило, что в КНДР идет подготовка замены Ким Чен Ына на посту главы государства

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Здоровье, КНДР, Корея.
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