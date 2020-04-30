Пандемия COVID-19: в Польше количество зараженных превысило 12,7 тыс

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше количество зараженных перевалило за 12700 человек.

По состоянию на 30 апреля количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 12 781 человек, из них умерли 628, а вылечились 3 236 человек.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом составляет 12 781, 628 человек умерли", - говорится в сообщении.

В больницах Польши находятся более 3 тыс. человек, зараженных коронавирусом, на домашнем карантине - более 88 тыс., под эпидемиологическим надзором - более 18,8 тыс.

За последние сутки польская полиция проверила соблюдение режима карантина у более 77 тыс. человек и обнаружила около 200 случаев его нарушения.

Как сообщалось, правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. В частности, на первом этапе с 20 апреля уже открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле. Второй этап будет введен в действие в начале мая. В частности, с 4 мая в Польше возобновят работу торговые центры, гостиницы и хостелы, некоторые учреждения культуры, а с 6 мая - детсады и ясли. В конце мая планируется возобновление чемпионата Польши по футболу в высшем дивизионе без участия зрителей.