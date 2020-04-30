Коронакризис: В США работу потеряли более 30 миллионов человек

Новости мира:Тем не менее, число подаваемых заявок снижается уже четыре недели подряд.

За неделю по 25 апреля еще 3,839 млн американцев подали заявки на пособие по безработице, сообщило министерство труда США. Таким образом, за последние полтора месяца без работы осталось около 30,3 млн человек.

Новые данные оказались выше ожиданий (консенсус-прогноз был 3,5 млн). Тем не менее, число подаваемых заявок снижается уже четыре недели подряд. Предыдущий показатель составил 4,4 млн, а максимум был за неделю по 28 марта – 6,87 млн, передают "Ведомости".

Вал заявок на пособия по безработице спровоцировал многочисленные поломки в системах их обработки в штатах, пишет The Wall Street Journal. К тому же теперь к выплатам, которые проводят штаты, добавляются $600 в неделю из федерального бюджета (их правительство пообещало платить до 31 июля), их тоже нужно учитывать. Кроме того, в последние две недели заявки начали подавать самозанятые, люди, работавшие по совместительству, представители так называемой гиг-экономики (например, сотрудники сервисов по вызову такси), так как власти расширили перечень тех, кто может обратиться за пособием.

До кризиса компьютерные системы местных департаментов труда и занятости справлялись без особых проблем. Ведь, например, в первую неделю марта во всей стране было подано 70 000 заявок, а пик во время предыдущего кризиса составил 665 000 в марте 2009 г. Исторический максимум был зафиксирован в октябре 1982 года – 695 000. «Вся эта устаревшая технология просто больше совершенно не работает, – пожаловался WSJ Скотт Дженсен, директор департамента труда штата Род-Айленд. – Нынешний кризис в полной мере выявил слабости этих систем».