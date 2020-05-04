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В Германии от коронавируса умерли более 6 тысяч человек

В Германии от коронавируса умерли более 6 тысяч человек
09:30 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Германии количество случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 163 175 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 163 175 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

Так, из всех инфицированных в стране 679 - за последние сутки.

В общем умерли от COVID-19 в Германии - 6 692 человека, из них 43 - за минувшие сутки.

Выздоровели от коронавирусной болезни в стране около 132 700 человек, из которых около 2 200 - за последние сутки.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 3,5 млн человек. Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по Киеву понедельника достигло 247 тыс. 475 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 646.

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Все по теме:

Германия, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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