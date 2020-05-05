Гибридная война: мэр Праги 6 пожаловался главе Еврокомиссии на действия РФ

Новости мира:Мэр Праги 6 обратился к председателю ЕК с призывом осудить действия России.

Глава района Прага 6, одной из частей столицы Чешской Республики Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к президенту Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой осудить нападение России на государство-члена Европейского Союза.

Об этом сообщает Denik.

"По его словам, Россия ведет гибридную войну против ЕС, полем битвы которой сейчас является Прага", - говорится в сообщении.

Коларж сейчас находится под защитой полиции, так же как и городской голова Праги Зденек Гржиб из-за опасений в возможном покушении на их жизни агентами российских спецслужб. Россия и ее сторонники критикуют Коларжа за то, что он распорядился убрать статую советского маршала Ивана Конева с площади Интербригады.

"Акт снятия статуи с пьедестала вызвал абсолютно несоответствующую реакцию со стороны Российской Федерации, которая в ответ на это вполне законное решение Праги 6 решила реагировать угрожающим и совершенно неподходящим вмешательством во внутренние дела Праги 6 И Праги как таковой и в целом государства Чехия", - написал Коларж в письме.

Он пожаловался на то, что россияне уже год называют его и других "фашистами", а посольство России в Праге и российские чиновники призывают граждан Чехии социальные сети и дезинформационные сайты "социально ликвидировать" причастных к снятию памятника.

Как сообщалось, есть подозрение, что Россия направила три недели назад в Прагу своих агентов под видом дипломатов с рицином с тем, чтобы ликвидировать политиков. В интервью телеканалу Prima Коларж подтвердил, что ему была предоставлена полицейская защита.

"Мне это было дано на основании того, что здесь были найдены некоторые факты, и эти факты таковы, что здесь находится россиянин, которому поручено уничтожить меня. Не только меня, но также господина Гржиба и госпожа Новотны (чешский политик – ред)", - сказал Коларж.

Статуя, оцененная экспертом в 13 миллионов крон, сейчас хранится в хранилище. Ее планируется перевезти в Музей памяти 20 века, который столица ЧР планирует построить. Статуя будет передана в музей бесплатно и останется собственностью Праги 6.