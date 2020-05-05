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Вторник, 05.05.2020
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Глава Еврокомиссии: 4 мая станет поворотным моментом в нашей борьбе с коронавирусом

Глава Еврокомиссии: 4 мая станет поворотным моментом в нашей борьбе с коронавирусом
00:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Фон дер Ляйен открыла благотворительный марафон для преодоления коронавируса.

Все государства мира, международные и гуманитарные организации, финансовые институты и представители общества сегодня объединили усилия в борьбе с коронавирусом, и такое единство дает надежду на преодоление пандемии.

Такое убеждение выразила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая в понедельник благотворительный марафон в рамках Глобального ответа на коронавирус. Текст ее выступления обнародован на сайте ЕК.

"Уверена, что 4 мая 2020 года станет поворотным моментом в нашей борьбе против коронавируса. Потому что сегодня все мировое сообщество объединилось. Правительства на каждом континенте возьмутся за руки и объединят усилия с мировыми организациями по охране здоровья, с другими опытными партнерами. Таких партнеров много, но цель одна - победить вирус", - заявила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что сегодня пандемия вызывает страдания и боль миллионов людей, разрушает экономики и останавливает общественную жизнь, разлучает людей с семьями и с друзьями. В то же время, эта беда проявила лучшие черты человечества. Большие и малые проявления солидарности, любви и заботы о ближнем распространяются по всему миру. Потому что вирус напомнил каждому, что люди должны защищать друг друга, если хотят защитить сами себя.

"Это та реальность, в которой нам придется научиться жить вместе с вирусом, пока мы не разработаем вакцину. Именно с этой целью мы объединяем силы, деньги и ум - чтобы дать толчок работе над вакцинами, диагностикой и лечением против коронавируса. Мы должны разработать, произвести и применить их во всех уголках мира, обеспечить, чтобы эти средства были в наличии и были доступны для всех", - сказала президент Еврокомиссии.

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Она призвала каждого внести вклад в финансирование этого глобального дела.

"Наша первая задача - собрать первоначальную сумму в 7,5 миллиарда евро, или 8 миллиардов долларов США. Это те деньги, которые нужны прямо сейчас для ускорения работы над вакцинами, диагностикой и лечением", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что одной из целей благотворительного марафона является объединить усилия всех мировых организаций в сфере здравоохранения, которые сейчас ведут борьбу против пандемии. Вместе они смогут создать глобальную сеть сотрудничества, которая поможет преодолеть болезнь, проводить ее эффективную профилактику, диагностику и терапию.

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Президент Еврокомиссии выразила благодарность странам, которые уже поддержали эту инициативу, в частности Саудовской Аравии, которая председательствует в "Большой двадцатке", а также другим государствам, работающим над проектом совместно с Европейским Союзом, включая Францию, Германию, Японию, Норвегию, Канаду, Италию, Испанию и Великобританию.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что в рамках Глобального ответа на коронавирус Еврокомиссия мобилизовала 1 миллиард евро.

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По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3 609 958, из них 250 097 летальных, выздоровели 1 170 397 человек.

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Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Коронавирус, Covid-19.
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