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СМИ: из-за карантина Австрия может столкнуться с исками на сотни миллионов евро

СМИ: из-за карантина Австрия может столкнуться с исками на сотни миллионов евро
00:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австрии тысячи отельеров будут требовать возмещения убытков из-за карантина.

Тысячи владельцев отелей в Австрии намерены подать иски против государства с требованием возместить убытки, которые они понесли в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает АРА со ссылкой на газету "Salzburger Nachrichten".

"Тысячи отельеров Австрии хотят судиться с государства с требованием возмещения убытков из-за закрытия предприятий во время коронакризиса. В Тироле количество заявок на компенсацию оценивается в 3500, в Зальцбурге, по подсчетам Австрийской гостиничной ассоциации (ÖHV), их может быть более 2000", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, еще тысячи заявок могут поступить и из других федеральных земель.

"Таким образом, государство может столкнуться с исками на сотни миллионов евро", - пишет издание.

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Как сообщалось, ранее правительство Австрии приняло решение о выделении пакета помощи в размере 38 млрд евро, направленного на преодоление последствий кризиса, связанного с распространением коронавируса в стране. Было заявлено, что 15 млрд евро пойдет на экстренную помощь тем отраслям, которые особенно пострадали из-за кризиса.

Сейчас в Австрии происходит поэтапное снятие жестких ограничений, введенных 16 марта с целью предотвращения распространения коронавируса. Планируется, что учреждения гостиничной сферы смогут открыться 29 мая.

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По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире по состоянию на 4 мая составляет 3 609 958, из них 250 097 летальных, выздоровели 1 170 397 человек.

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Австрия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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