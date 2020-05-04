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Коронавирусная эпидемия: В Британии за сутки от COVID-19 умерли 288 человек

Коронавирусная эпидемия: В Британии за сутки от COVID-19 умерли 288 человек
21:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Британии за сутки с жизнью распрощались более 280 человек.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 288 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

В частности, по последним данным, количество летальных случаев увеличилось до 28 тысяч 734, в том числе 288 - за последние сутки. Вчера, 3 мая, сообщалось о смерти 315 человек, 2 мая - 621 человека.

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По уровню смертности Великобритания продолжает постепенно догонять Италию, где на сегодняшний день количество смертей от коронавируса возросло до 29 тысяч 79.

По состоянию на 4 мая тесты на коронавирус в Соединенном Королевстве сдали 1 млн 291 тыс. 591 человек. В настоящее время результаты тестов известны относительно 945 тыс. 299 человек.

Инфицирование подтверждено у 190 тыс. 584 человек. За сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 3 тыс. 985 человек.

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Как сообщалось ранее, в Беляевском районе Одесской области обнаружен очаг COVID-19 в лагере ромов. Заразились 11 человек, из которых пятеро - дети.

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Великобритания, Жертвы, Заражение, Коронавирус.
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