"Северный поток-2": Германия официально поддержала достройку

Новости мира:Берлин считает, что проект несет значительную экономическую выгоду.

Правительство Германии официально одобрило завершение строительства "Северного потока-2" и намерено оказывать поддержку всем компаниям, которые участвуют в стройке.

Об этом сообщает Главред.

"Кабмин ФРГ на сайте обнародовал документ, в котором указано, что Германия относится к проекту, как к экономически выгодной перспективе", - говорится в сообщении.

По мнению немецких властей, замедление строительства "Северного потока-2" угрожает энергобезопасности страны. Они полагают, что инфраструктура страны достаточно диверсифицирована, чтобы обеспечить снабжение страны ресурсами на время приостановки строительства.

"В Берлине отметили, что считают санкции со стороны Вашингтона неуместными, но при этом не будут требовать от Штатов материальной компенсации", - подчеркивает издание.

Кроме того, немецкая деловая газета Handelsblatt утверждает, что Федеральное агентство по сетям отклонит заявку компании Nord Stream 2 AG на вывод "Северного потока-2" из действия норм газовой директивы Европейского союза.

Как сообщалось, польское правительство планирует наложить арест на активы корпорации "Газпром" в Европе как компенсацию, которую Арбитражный суд в Стокгольме (Швеция) присудил к выплате энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) - в рамках рассмотрения жалобы официальной Варшавы на цены за поставляемый в республику российский газ.