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Эпидемия коронавируса: В Нидерландах от COVID-19 умерли более 5 тыс человек

Эпидемия коронавируса: В Нидерландах от COVID-19 умерли более 5 тыс человек
16:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Количество инфицированных возросло до 40 тысяч 770.

В Королевстве Нидерланды от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли более 5 тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здоровья Нидерландов.

В частности, было выявлено еще 199 новых случаев инфицирования. В общем число подтвержденных случаев возросло до 40 тысяч 770.

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Смертность возросла до 5 тысяч 82 человек.

Власти страны предупредили, что отчитываются только о подтвержденных случаях заражения и количества умерших, а настоящие данные являются большими.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 4 мая зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

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Нидерланды, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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