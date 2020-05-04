Эпидемия COVID-19: в Германии назвали данные наиболее пострадавших регионов

Новости мира:В свяис распространением коронавируса в Германии назвали регионы с самыми высокими показателями заражений и смертей.

Количество зараженных коронавирусом в Германии достигла 163 175 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 679 новых случаев заболевания. Количество умерших теперь составляет 6 692 человека.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (42 997), Северной Рейн — Вестфалии (33 560), Баден-Вюртемберге (32 411). В Берлине отмечено 6 010 случаев заболевания.

Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

Брифинг касательно ситуация с COVID-19 в Германии, 4 мая 2020 года:

Центр “ночной жизни” Гамбурга — улица Рипербан во время пандемии:

Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.