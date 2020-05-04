Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
Зеленский: На этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина
Зеленский: На этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Маша Ефросинина раскрыла неожиданные подробности отношений с мужем
Маша Ефросинина раскрыла подробности отношений с мужем

Эпидемия COVID-19: в Германии назвали данные наиболее пострадавших регионов

Эпидемия COVID-19: в Германии назвали данные наиболее пострадавших регионов
15:38 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В свяис распространением коронавируса в Германии назвали регионы с самыми высокими показателями заражений и смертей.

Количество зараженных коронавирусом в Германии достигла 163 175 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 679 новых случаев заболевания. Количество умерших теперь составляет 6 692 человека.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (42 997), Северной Рейн — Вестфалии (33 560), Баден-Вюртемберге (32 411). В Берлине отмечено 6 010 случаев заболевания.

Эпидемия COVID-19: Во Франции за сутки - 308 больных с коронавирусом

Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

Брифинг касательно ситуация с COVID-19 в Германии, 4 мая 2020 года:

В Испании волна эпидемии идет на спад: за сутки выздоровели почти 2,5 тыс человек

Центр “ночной жизни” Гамбурга — улица Рипербан во время пандемии:

Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
05 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
Минздрав: Регионы с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на &quot;адаптивный карантин&quot;
Регионы с высокой заболеваемостью пойдут на "адаптивный карантин"
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями
Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь