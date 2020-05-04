Эпидемия COVID-19: Во Франции за сутки - 308 больных с коронавирусом

Новости мира:В связи с распространением коронавируса во Франции количество заражений перевалило за 130 000 человек.

Во Франции инфицированными коронавирусом остаются более 130 тыс. человек, но продолжается тенденция замедления распространения эпидемии.

Об этом информирует Национальное агентство общественного здоровья.

По состоянию на 3 мая во Франции подтверждено 131 287 случаев инфицирования коронавирусом; 24 895 человек умерли; 3 819 человек остаются в реанимации; 50 784 человек выписаны из больниц после выздоровления.

Как отмечает Генеральный директорат здоровья Министерства солидарности и здравоохранения, за прошлые сутки было зафиксировано 135 летальных случаев от COVID-19, обнаружено 308 инфицированных, госпитализированы 345 пациентов, 80 человек переведены из отделений интенсивной терапии.

Эти показатели свидетельствуют о тенденции замедления распространения эпидемии.

Во Франции первый этап карантина продлится до 11 мая. Далее он в облегченном режиме будет продлен до 2 июня. Это предусмотрено утвержденной 28 апреля Национальной стратегией выхода из режима санитарного состояния.

На сегодняшний день граждане обязаны находиться на "домашнем» карантине и оставлять дома только в связи с безотлагательными проблемами, которые четко определены правилами и потребностями. На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.

За нарушение режима - штраф 135 евро, который может достигать до 4 тыс. евро при фиксации более четырех нарушений в месяц, или лишение свободы на срок до шести месяцев.

Для контроля эпидемиологической ситуации Министерство внутренних дел мобилизовало 160 тыс. полицейских и жандармов. На усиление охраны объектов критической инфраструктуры также привлекается армия.

По состоянию на утро 4 мая во мире зафиксировано более 3,56 миллиона случаев заражения коронавирусом, включая более 248 тысяч летальных.