Эпидемия COVID-19: Во Франции за сутки - 308 больных с коронавирусом

Во Франции инфицированными коронавирусом остаются более 130 тыс. человек, но продолжается тенденция замедления распространения эпидемии.
Об этом информирует Национальное агентство общественного здоровья.
По состоянию на 3 мая во Франции подтверждено 131 287 случаев инфицирования коронавирусом; 24 895 человек умерли; 3 819 человек остаются в реанимации; 50 784 человек выписаны из больниц после выздоровления.
Как отмечает Генеральный директорат здоровья Министерства солидарности и здравоохранения, за прошлые сутки было зафиксировано 135 летальных случаев от COVID-19, обнаружено 308 инфицированных, госпитализированы 345 пациентов, 80 человек переведены из отделений интенсивной терапии.
Эти показатели свидетельствуют о тенденции замедления распространения эпидемии.
Во Франции первый этап карантина продлится до 11 мая. Далее он в облегченном режиме будет продлен до 2 июня. Это предусмотрено утвержденной 28 апреля Национальной стратегией выхода из режима санитарного состояния.
На сегодняшний день граждане обязаны находиться на "домашнем» карантине и оставлять дома только в связи с безотлагательными проблемами, которые четко определены правилами и потребностями. На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.
За нарушение режима - штраф 135 евро, который может достигать до 4 тыс. евро при фиксации более четырех нарушений в месяц, или лишение свободы на срок до шести месяцев.
Для контроля эпидемиологической ситуации Министерство внутренних дел мобилизовало 160 тыс. полицейских и жандармов. На усиление охраны объектов критической инфраструктуры также привлекается армия.
По состоянию на утро 4 мая во мире зафиксировано более 3,56 миллиона случаев заражения коронавирусом, включая более 248 тысяч летальных.