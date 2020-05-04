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Будут расти и почти удвоятся: у Трампа сделали прогноз о смертности от COVID-19

Будут расти и почти удвоятся: у Трампа сделали прогноз о смертности от COVID-19
23:47 Пн, 4 Май 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:В США прогнозируют удвоение ежедневной смертности от COVID-19.

В США прогнозируют удвоение ежедневной смертности от COVID-19. Сейчас в стране фиксируют около 1 750 летальных случаев каждый день, по прогнозам этот показатель может вырасти до 3 000.

Об этом сообщает The New York Times.

"В то время как президент (США Дональд - ред.) Трамп настаивает на том, чтобы штаты восстанавливали свою экономику, его администрация рассчитывает на постепенный рост количества смертей от коронавирусной болезни в течение следующих нескольких недель, до около 3000 ежедневных летальных случаев на 1 июня", - говорится во внутреннем документе, полученном The New York Times.

Как отмечается, 3 000 летальных случаев - это почти в два раза больше, чем текущий показатель - около 1 750.

Ослабление карантина: Минздрав установил правила пользования зонами отдыха

Прогнозы, основанные на правительственном моделировании, собранные в форме графика Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, прогнозируют около 200 000 новых случаев коронавируса до конца месяца, что составляет примерно 25 000 случаев каждый день.

Эти прогнозы подтверждают беспокойство экспертов по вопросам здравоохранения: восстановление экономики путем ослабления карантина вернёт страну к уровню середины марта, когда новые случаи заболевания слишком быстро росли в некоторых частях США.

Коронавирусная эпидемия: В Британии за сутки от COVID-19 умерли 288 человек

По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3 621 111, из них 250 817 летальных, выздоровели 1 179 189 человек.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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