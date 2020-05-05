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COVID-19: названо число умерших от коронавируса во Франции

COVID-19: названо число умерших от коронавируса во Франции
08:59 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Во Франции за последние сутки подтверждено 306 смертей среди инфицированных коронавирусом.

Во Франции за последние сутки подтверждено 306 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, вдвое больше чем в воскресенье. Об этом сообщает Le Figaro.

Всего во Франции с 1 марта умерли 25 201 человек (15826 в больницах и 9375 в социальных и медико-социальных учреждениях, преимущественно дома престарелых). Вчера сообщалось о самом низком показателе смертности с 22 марта.

В настоящее время госпитализированы 25 548 человек с инфекцией Covid-19, в том числе 689 новых пациентов в течение 24 часов; 3696 пациентов сейчас находятся в реанимации.

С начала эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц 51 371 человек.

Напомним, в Великобритании за сутки зарегистрировали 288 смертей от коронавируса, что является наименьшим показателем за последний месяц.

Как сообщалось, по состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире превысило 250 тысяч человек. Вылечились от недуга более 1,16 миллиона пациентов. 

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Франция, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус во Франции.
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