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В Испании третий день уменьшается количество смертей от коронавируса

В Испании третий день уменьшается количество смертей от коронавируса
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Испании за сутки в результате инфицирования коронавирусом умерли 185 человек.

За последние сутки в Испании скончалось 185 человек, заразившихся коронавирусом, сообщает во вторник газета "Паис".

Таким образом, к настоящему моменту в Испании зарегистрировано 25613 смертей пациентов с коронавирусом. Уже третьи сутки подряд в стране умирает менее 200 человек ежедневно.

Также ко вторнику выявлено порядка 1 тыс. новых случаев заражения, всего в стране зарегистрировано 219,3 тыс. случаев заражения COVID-19. Вылечились в Испании уже более 123 тыс. человек, у которых ранее диагностировали COVID-19.

В Испании волна эпидемии идет на спад: за сутки выздоровели почти 2,5 тыс человек

В конце апреля в Испании начали ослаблять ограничения, призванные затормозить распространение коронавирусной инфекции. Жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Речь идет только об индивидуальных занятиях, под которые отведены определенные часы. Также отведены специальные часы для прогулок с детьми.

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Все по теме:

Испания, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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