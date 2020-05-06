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В НАТО намерены развивать отношения с Украиной и Грузией

В НАТО намерены развивать отношения с Украиной и Грузией
04:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:НАТО будет развивать партнерство с Украиной и Грузией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили напомнил о недавнем решении министров иностранных дел Альянса о дальнейшем развитии партнерских отношений с Грузией и Украиной.

Информация об этом обнародована на сайте Североатлантического Альянса.

"Йенс Столтенберг подчеркнул, что партнерство между НАТО и Грузией содержит практические и политические инструменты для поддержки реформ в Грузии и для помощи в подготовке к членству Грузии в Евроатлантическом сообществе, когда для этого придет нужное время. Он напомнил, что во время встречи в прошлом месяце министры иностранных дел НАТО решили в дальнейшем углубить партнерство Альянса с Грузией и Украиной. Это включает усилия по обмену данными воздушного контроля, совместному противодействию гибридным угрозам и проведению совместных учений в стратегически важном Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

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Во время разговора Столтенберг дал высокую оценку действиям Грузии в борьбе с пандемией и отметил, что по результатам запроса Грузии к НАТО о поддержке, союзники по НАТО доставили в страны реальную помощь, включая медицинское оборудование из Польши и Великобритании и финансовую помощь и медицинское снабжение от Соединенных Штатов. Он высказался за необходимость дальнейшей координации действий между союзниками, а также со странами-партнерами в сдерживании эпидемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 апреля по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел заявил, что союзники согласовали меры для дальнейшего углубления партнерства с Украиной и Грузией.

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Все по теме:

Украина, НАТО, Грузия, Йенс Столтенберг, Саломе Зурабишвили.
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