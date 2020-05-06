В Турции по официальным данным находится более 3,5 миллионов сирийских беженцев

Новости мира:В Турции официально насчитали более 3,5 миллиона сирийцев.

Сегодня в Турции официально зарегистрированы 3,58 миллиона сирийцев, более 402 тысяч человек уже вернулись в Сирию.

Об этом сообщил представитель МВД Турции Исмаил Чатакли, подводя итоги за апрель.

"Количество сирийцев, которые вернулись в свою страну, составило 402 тысячи, а количество сирийцев, зарегистрированных в нашей стране, - 3 миллиона 580 тысяч 263 человека", - сообщил представитель министерства.

Кроме того, он привел другие статистические данные, среди которых в частности те, что касаются эпидемии коронавируса.

"На сегодня 272 тысячи 524 лица, которые нарушили комендантский час и не соблюдали правил социальной дистанции, привлечены к ответственности", - сказал Чатакли.

Кроме этого, за время введения карантинных мероприятий, после 11 марта, когда был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом, и до 1 мая, было зарегистрировано 13 346 случаев насилия над женщинами.

Также в апреле было проведено всего 8 тысяч 163 силовые операции, из них 3 большие, 27 средних и 252 операции в сельской местности, обезврежены 37 террористов.