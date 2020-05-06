Соглашение об ассоциации: ЕС напомнил Молдове о необходимости проведения реформ

Новости мира:ЕС ожидает от Молдовы выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации.

Европейский Союз ожидает, что правительство Молдовы в полной мере выполнит обязательства относительно внедрения правовых и социальных реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации между ЕС и Молдовой.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время телефонного разговора с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олегом Тулеа, сообщается на сайте Европейской службы внешних действий.

"ЕС ожидает очевидного выполнения властями Молдовы обязательств в сфере реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации, особенно в реформах судебного сектора, в борьбе с коррупцией, а также в деполитизации государственных учреждений. Эти реформы являются критически важными, чтобы ответить на ожидания народа Молдовы. Высокий представитель Боррель также напомнил, что выполнение этих ожидаемых реформ позволит ЕС быстро принять решение о реализации текущей программы макрофинансовой помощи", - говорится в сообщении.

Боррель напомнил также, что ЕС ожидает от молдавских властей решения вопроса касательно масштабного банковского мошенничества в 2014 году путем привлечения к ответственности виновных и возвращения украденных активов.

Стороны обсудили также меры по противодействию вспышке коронавируса, который не признает государственных границ и борьба с которым требует международной солидарности и сотрудничества.

Как говорится в сообщении, в рамках глобального ответа на пандемию коронавируса ЕС выделил для шести стран Восточного партнерства пакет помощи в 80 миллионов евро для решения неотложных потребностей в здравоохранении и 883 миллиона для социально-экономического восстановления. Кроме той помощи, Республика Молдова адресно воспользуется суммой в 87 миллионов евро за счет перенаправления фондов, выделенных в рамках ее двустороннего сотрудничества с Евросоюзом.

Кроме того, высокий представитель напомнил о предложении Еврокомиссии выделить пакет макрофинансовой помощи в 3 миллиарда евро для десяти стран-кандидатов и стран-соседей. В рамках этого пакета Молдова могла бы получить 100 миллионов евро, которые бы позволили стране ограничить экономический спад, связанный с пандемией.

Боррель и Тулеа обсудили укрепление сотрудничества в рамках многосторонней платформы Восточного партнерства и подготовку к саммиту Восточного партнерства, который должен определить перспективы этой программы в период после 2020 года.