Болгария обвинила Северную Македонию в фальсификации истории и грозит заблокировать путь в ЕС

Новости мира:Болгария угрожает заблокировать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Болгария может ветировать начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС из-за отсутствия прогресса в работе двустороннего комитета, состоящего из историков, которые отвечают за определение общей истории двух стран.

Об этом заявил лидер правящей болгарской партии GERB Андрей Ковачев, сообщает Euractiv.

"Если комитет не возобновит работу до июня и власть в Скопье продолжит фальсифицировать историю, Болгария не согласится начать предварительные переговоры о вступлении с Северной Македонией", - заявил Ковачев, подчеркнув, что он выражает собственное мнение.

По словам Ковачева, Европейская комиссия должна начать переговоры о членстве Северной Македонии и Албании в июне. Затем должна состоятся межправительственная конференция, на которой страны-члены ЕС должны проголосовать единогласно. Хотя дата конференции пока не определена, она может пройти во время председательства Германии в ЕС в июле.

В соответствии с Договором о соседстве между Болгарией и Северной Македонией, который предшествовал соглашению об изменении названия балканской страны, был создан комитет, которому было поручено определить общую историю двух стран.

Хотя Скопье утверждал, что работа комитета откладывается из-за отсрочки выборов в законодательные органы из-за коронавируса, комитет не работал с декабря прошлого года. Даже до того, как выборы были отложены, двусторонний комитет был не очень успешным.

Историки согласились со средневековой историей, однако дискуссии об освободительной борьбе против Османской империи затянулись, особенно комитет застрял в вопросе личности Гоце Делчева (1872-1903).

Гоце Делчев - болгарский революционер, боролся за независимость Македонии, находившейся под управлением Османской империи в начале 20-го века. В коммунистической Югославии, частью которой была Северная Македония, в книгах по истории Делчева называли македонцем.

Как сообщалось, 12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально переименовало свою страны в Республику Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией, которая годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.