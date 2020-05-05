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Углубление сотрудничества: Кулеба рассказал главе МИД Лихтенштейна о проектах Минцифры в Украине

Углубление сотрудничества: Кулеба рассказал главе МИД Лихтенштейна о проектах Минцифры в Украине
21:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МИД

Новости Украины:Дмитрий Кулеба и Княжества Лихтенштейн Кэтрин Эггенбергер высказались за углубление двустороннего сотрудничества.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Княжества Лихтенштейн Кэтрин Эггенбергер высказались за углубление двустороннего сотрудничества в экономической и банковской сферах и обсудили обмен опытом в сфере диджитализации.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министров, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Собеседники высказались за углубление двустороннего сотрудничества в экономической и банковской сферах. Дмитрий Кулеба обратил внимание коллеги на проекты Министерства цифровой трансформации Украины, отметив, что обмен опытом наших государств в сфере диджитализации мог бы быть взаимовыгодным, учитывая стремление Княжества стать Кремниевой долиной Альп", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Кулеба высоко оценил помощь, которую оказывает Лихтенштейн в рамках гуманитарных программ и проектов развития Красного Креста в Украине. Отмечается, что эти проекты координируются принцессой Софией Лихтенштейнской которая также является президентом Лихтенштейнского Красного Креста.

В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Лихтенштейна заверила в неизменности поддержки Княжеством территориальной целостности и суверенитета Украины и подчеркнула твердую позицию своего государства по сохранению международных санкций против РФ.

Министры также обсудили инициативу выпуска совместной почтовой марки, посвященной 140-летию со дня рождения Ивана Мясоедова, известного украинского художника, под чьим авторством были созданы первые почтовые марки княжества Лихтенштейн.

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Как сообщалось, в 2019 году внешнеторговый оборот с Княжеством Лихтенштейн составил 1,433 млн долл. США и увеличился по сравнению с 2018 годом на 8,2% или 0,11 млн долл. США. При этом экспорт из Украины составил - 0,792 млн долл. США, а импорт - 0,651 млн долл. США. Зафиксировано незначительное положительное сальдо +0,141 млн долл.

Объем инвестиций Лихтенштейна в экономику Украины по состоянию на 31.12.2019 года составил 51,08 млн долл. США, увеличившись за год на 2,9 млн долл. США.

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Украина, МИД, Минцифры.
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