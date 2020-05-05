Сколько людей проживает на оккупированном Донбассе: отчет Кабмина

Новости Украины:До 200 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, сообщил вице-премьер.

На территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, по предварительным данным, проживают 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в ТКГ в Минске Алексей Резников, пишет LB.ua.

"Ранее, по старым данным, в Донецкой области проживало около пяти миллионов, в Луганской - около двух миллионов. Вместе - семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто в Крым, кто по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало", - отметил вице-премьер.

При этом, по его словам, около 198-200 тысяч человек в ОРДЛО получили российские паспорта.

"Наши "добрые" соседи на этом не останавливаются. Госдума отменила для украинцев, которые проживают в ОРДЛО, госпошлину в 3500 рублей, который уплачивается при оформлении гражданства Российской Федерации. Вот так они стимулируют получение паспортов. При этом через "сарафанное радио" доходит информация от таких "новоиспеченных россиян", что их за граждан РФ не воспринимают. В принципе, что было логично. Ранее местных жителей заставляли оформлять паспорта непризнанных республик. А сейчас, мы знаем точно, медперсонал в больницах вовсю заставляют принимать гражданство России. А они этого делать не хотят, вплоть до готовности уволиться, особенно в эпоху коронавирус. Потеря украинского гражданства - это невозможность свободно путешествовать по миру", - рассказал Резников.

При этом вице-премьер выразил уверенность, что обладатели российских паспортов во время реинтеграции Донбасса, скорее всего, поедут.

"Они для себя расстались с Украиной. Тех, кто остался, силами правоохранительных органов, несложно будет определить. Здесь возникает вопрос переходного правосудия, того, как население будет интегрироваться в правовое поле Украины. И когда мы говорим о реинтеграции, важно, чтобы мы начали добавлять слово, которое в лексиконе публично пока не звучит, - "безопасная" реинтеграция. Я хотел бы, чтобы мы говорили именно так", - резюмировал Резников.

Как сообщалось, также Резников рассказал, как коронавирус повлиял на переговоры относительно Донбасса.