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Как делают тесты на COVID-19: в Минобороны показали процес (Видео)

Как делают тесты на COVID-19: в Минобороны показали процес (Видео)
15:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Минобороны Украины показало, как лаборатория медиков делает тестирование на наличие COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

Министерство обороны Украины показало, как ПЦР-лаборатория военных медиков делает тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции.

Видео Военного телевидения Украины обнародовано на сайте Минобороны.

Так, отмечается, что Военно-медицинский клинический центр Западного региона активно привлекается к борьбе с COVID-19. ПЦР-лаборатория центра делает тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции. Военные медики сотрудничают с гражданскими коллегами из Львовского областного лабораторного центра, которые предоставляют для тестирования пробы биоматериала. 

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Отмечается также, что у военных медиков региона достаточно ресурсов, чтобы выполнять свою задачу.

По словам начальника ВМКЦ Западного региона Ивана Гайды, центр готов к приему пациентов и отработал несколько вариантов развития событий.

Как сообщалось, в Вооруженных Силах Украины за сутки 4 мая не зафиксировали новых случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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Украина, Минобороны, тесты, ВСУ, Коронавирус.
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