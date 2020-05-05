Как делают тесты на COVID-19: в Минобороны показали процес (Видео)

Новости Украины:Минобороны Украины показало, как лаборатория медиков делает тестирование на наличие COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

Министерство обороны Украины показало, как ПЦР-лаборатория военных медиков делает тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции.

Видео Военного телевидения Украины обнародовано на сайте Минобороны.

Так, отмечается, что Военно-медицинский клинический центр Западного региона активно привлекается к борьбе с COVID-19. ПЦР-лаборатория центра делает тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции. Военные медики сотрудничают с гражданскими коллегами из Львовского областного лабораторного центра, которые предоставляют для тестирования пробы биоматериала.

Отмечается также, что у военных медиков региона достаточно ресурсов, чтобы выполнять свою задачу.

По словам начальника ВМКЦ Западного региона Ивана Гайды, центр готов к приему пациентов и отработал несколько вариантов развития событий.

Как сообщалось, в Вооруженных Силах Украины за сутки 4 мая не зафиксировали новых случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.