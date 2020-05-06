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США и Великобритания приступили к торговым переговорам

США и Великобритания приступили к торговым переговорам
07:46 Сегодня Телеграф

Новости мира:Ускорить темпы дистанционных переговоров США и Великобритании о создании зоны свободной торговли пообещал представитель Вашингтона.

Переговоры о двухсторонней свободной торговле между США и Великобританией, которые стартовали во вторник в формате видеоконференции, должны пройти в ускоренном режиме, заявили главы делегаций обеих стран.

"Мы проведем переговоры в ускоренном режиме и выделим ресурсы, необходимые для быстрого прогресса. Соглашение о свободной торговле будет способствовать долгосрочному здоровью наших экономик, что жизненно важно, поскольку мы восстанавливаемся после проблем, связанных с COVID-19", - говорится в совместном заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и британского министра внешней торговли Элизабет Трасс.

В переговорах, как сообщают американские и британские СМИ, примут участие около 300 представителей с обеих сторон, которые разобьются на 30 групп.

Ожидается, что первый раунд продлится порядка двух недель и затронет темы торговли товарами и услугами, цифровыми услугами, а также инвестиций и поддержки малого бизнеса.

В Великобритании многие консерваторы из правительства Бориса Джонсона считают потенциальное соглашение о свободной торговле с США одним из самых больших преимуществ выхода Соединенного Королевства из ЕС.

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Трасс завила, что "США являются крупнейшим торговым партнером (Великобритании - ред.), и рост трансатлантической торговли может помочь нашей экономике оправиться от экономических проблем, связанных с коронавирусом".

В то же время, торговая палата США рекомендовала Великобритании в кратчайшие сроки заключить соглашение о торговле с Евросоюзом, чтобы способствовать развитию американо-британских деловых и инвестиционных связей.

В рекомендациях поясняется, что американские фирмы еще до голосования по Brexit инвестировали в Великобританию более $750 млрд для того, чтобы иметь более свободный доступ к крупному единому европейскому рынку.

Торговая палата также настоятельно призвала Великобританию и Соединенные Штаты работать на переговорах над отменой всех тарифов, заявив, что это будет способствовать развитию связей на длительную перспективу.

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США, Вашингтон, Великобритания, Свободная торговля.
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