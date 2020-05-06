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Трамп хочет восстановить экономику несмотря на коронавирус

Трамп хочет восстановить экономику несмотря на коронавирус
07:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент США Дональд Трамп Трамп хочет восстановить экономику несмотря на угрозу увеличения жертв коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает новых жертв среди американцев и тех, кто "сильно пострадает" от коронавируса после того, как американские штаты постепенно начнут ослаблять карантинные ограничения.

Об этом он заявил во вторник во время визита в штат Аризона, сообщает The Hill.

"Будут ли пострадавшие? – Да. Будут ли среди них те, кто очень сильно пострадает? – Да. Но мы должны запустить нашу страну, и мы должны запустить ее уже скоро", - заявил глава Белого дома.

Трамп отметил, что "возможно" будут даже случаи новых смертей, когда штаты начнут на своем уровне ослаблять карантинные ограничения, и экономика страны заработает. Но, по его словам, динамика новых заболеваний и жертв может быть замедлена, если придерживаться политики социального дистанционирования, которая останется частью обычной жизни.

Трамп об аналитике развития ситуации с коронавирусом в США: Модели были неправильными с первого дня

Как сообщалось, США остаются наиболее пораженной коронавирусом страной. В частности, по состоянию на среду в Соединенных Штатах COVID-19 подтвержден у более 1,204 миллиона человек.

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США, Дональд Трамп, Экономика США, Covid-19, Коронавирус в США.
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