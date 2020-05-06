Трамп хочет восстановить экономику несмотря на коронавирус

Новости мира:Президент США Дональд Трамп Трамп хочет восстановить экономику несмотря на угрозу увеличения жертв коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает новых жертв среди американцев и тех, кто "сильно пострадает" от коронавируса после того, как американские штаты постепенно начнут ослаблять карантинные ограничения.

Об этом он заявил во вторник во время визита в штат Аризона, сообщает The Hill.

"Будут ли пострадавшие? – Да. Будут ли среди них те, кто очень сильно пострадает? – Да. Но мы должны запустить нашу страну, и мы должны запустить ее уже скоро", - заявил глава Белого дома.

Трамп отметил, что "возможно" будут даже случаи новых смертей, когда штаты начнут на своем уровне ослаблять карантинные ограничения, и экономика страны заработает. Но, по его словам, динамика новых заболеваний и жертв может быть замедлена, если придерживаться политики социального дистанционирования, которая останется частью обычной жизни.

Как сообщалось, США остаются наиболее пораженной коронавирусом страной. В частности, по состоянию на среду в Соединенных Штатах COVID-19 подтвержден у более 1,204 миллиона человек.