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Сенат Польши не поддержал голосование на выборах по почте

Сенат Польши не поддержал голосование на выборах по почте
10:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Верхняя палата парламента Польши отклонила изменения в избирательное законодательство, которые бы позволили провести голосование на президентских выборах по почте.

Верхняя палата парламента Польши выступает против проведения корреспонденционного (почтового) голосования в Польше во время президентских выборов, которые должны состояться в мае.

Против соответствующего закона проголосовали 50 сенаторов оппозиционных Гражданской коалиции, Левых сил и Польской крестьянской партии, поддержали его 35 законодателей правящей Право и справедливость, один сенатор воздержался.

До этого голосования три комиссии Сената РП рекомендовали отклонить закон в целом.

Во время обсуждения сенаторы оппозиционных сил отмечали, что проведение корреспонденционного голосования невозможно из соображений эпидемиологической безопасности. Представители власти отрицали, подчеркивая, что правительство держит ситуацию под контролем, а в последние недели нет значительного увеличения количества зараженных COVID-19.

Кроме того, оппозиционные сенаторы называли незаконным внесение изменений в избирательное законодательство перед самыми выборами и невозможность их надлежащей организации в сжатые сроки. Зато представители партии власти отмечали, что изменения в избирательное законодательство вызваны чрезвычайными обстоятельствами эпидемии коронавирус, а без проведения этих выборов в стране может произойти конституционный кризис.

Государственная избирательная комиссия Польши во вторник проинформировала, что президентские выборы по юридическим и организационным причинам не могут состояться в определенный срок – 10 мая.

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По неофициальной информации информагентства РАР, Сейм Польши, в котором большинство имеет правящая Право и справедливость, попытается отклонить вето Сената страны во время голосования в среду.

Как сообщалось, президентские выборы в Польше запланированы на 10 и 24 мая. В свете заявлений Государственной избирательной комиссии Польши они могут быть перенесены на 17 или 23 мая. Оппозиция настаивает на их переносе на более поздний срок.

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Все по теме:

Польша, Выборы в Польше, Голосование по почте, Covid-19.
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