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Еврокомиссар: ЕС входит в глубокий экономический спад

Еврокомиссар: ЕС входит в глубокий экономический спад
17:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Эпидемия COVID-19 вызвала масштабный экономический шок в Европе, который потянет за собой тяжелые последствия.

Пандемия коронавируса вызвала масштабный экономический шок в Европе, который потянет за собой тяжелые социально-экономические последствия.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в среду в Брюсселе во время представления "весеннего" экономического прогноза на 2020 год.

"Коронавирус значительно ухудшил прогноз для европейской и мировой экономики. Позвольте мне назвать шесть главных пунктов, которые вытекают из этого прогноза. Первый заключается в том, что уже сейчас очевидно: Евросоюз входит в глубокий экономический спад в своей истории. Европейская экономика, как ожидается, почувствует снижение на 7,4% в этом году, 7,7% - в еврозоне. Это хуже, чем в 2009 году, когда падение экономики составило 4,5%", - сказал еврокомиссар. 

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По его словам, в 2021 году Еврокомиссия прогнозирует восстановление экономики на 6,1% в пределах всего ЕС и 6,3% - в еврозоне. Но этого не будет достаточно, чтобы полностью компенсировать потери текущего года.

В то же время, Джентилони подчеркнул, что показатели экономического спада, как и будущего экономического восстановления, будут отличаться в разных странах и регионах.

Инфляция, как ожидается, будет гораздо слабее прогнозируемой ранее, поскольку в текущем году из-за кризиса существенно снизятся потребительские цены. Такое падение отобразит шоковое падение спроса, а также резкое падение цен на нефть, заявил еврокомиссар, говоря о третьем пункте.

Относительно безработицы в ЕС, то, согласно прогнозу, она будет расти, хотя политические меры, принимаемые на уровне Евросоюза и стран-членов, должны несколько ограничить ее динамику. В любом случае, влияние пандемии будет ощутимым на рынке труда, в частности, ожидается массированное уменьшение количества эффективных рабочих часов, отметил Джентилони.

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В то же время прогнозируется, что жесткие, однако необходимые меры приведут к бюджетному дефициту в 2020 году. Правительства решительно отреагировали на пандемию путем имплементации фискальных мер, направленных на ограничение ее социального и экономического ущерба. Но это неизбежно приведет к рыночному нарушению системы бюджетных финансов этого года во всех странах-членах ЕС, подчеркнул Джентилони.

Он также заявил, что риски текущего весеннего экономического прогноза являются исключительно высокими, и наиболее вероятны колебания приведенных показателей не в лучшую сторону.

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ЕС, Кризис, Коронавирус.
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