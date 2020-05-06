Эпидемия: в Беларуси уже более 19 тыс случаев COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Беларуси зафиксировали более 19 000 случаев заражени

В Беларуси подтверждены 19 255 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Минздрав страны.

"В Беларуси на 6 мая зарегистрированы 19 255 человек с положительным анализом на COVID-19", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки прирост составил 905 случаев.

Как сообщили в Минздраве Беларуси, всего в стране уже выздоровели и выписаны 4388 пациентов (плюс 617 пациентов за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 людей.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 220 045 тестов на COVID-19.

Как сообщалось, по данным Worldometer в мире зафиксировано 3 744 765 случая коронавируса, в частности 258 884 летальных исхода, и 1 249 328 людей выздоровели.