Нидерланды смягчают карантин: парикмахерские и салоны красоты начнут работать уже в понедельник

Новости мира:Нидерланды смягчают карантин - что начнет работать с 11 мая.

В Нидерландах с 11 мая состоится смягчения карантинных ограничений, в частности откроются парикмахерские и салоны красоты.

"Парикмахерские и салоны красоты могут открыться в следующий понедельник. Контактные профессии, в частности, такие как, например, массажисты, обязаны работать по предварительной договоренности. Они должны быть уверены, что клиент хорошо себя чувствует и не имеет симптомов коронавируса. Также между клиентами обязательно должна быть дистанция в полтора метра ", - отметил во время пресс- конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Также уже со следующего понедельника каждый может снова заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе, например, играть в теннис или гольф.

С 1 июня общественный транспорт возобновит свою работу и будет работать регулярно, по обычному расписанию, который был до карантина. Пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

Заработают театры, музеи, кинотеатры и рестораны, но должно быть максимум тридцать посетителей. Также они должны придерживаться дистанции 1,5 метра. На террасах могут отдыхать максимум десять человек.

С 1 июля откроются кемпинги, в барах, ресторанах и кафе сможет находиться уже 100 человек, при условии предварительного бронирования.

Также церквям, крематориям будет разрешено иметь в помещении до 100 человек. Соответственно, свадьбы и похороны сможет посетить до ста человек.

С 1 сентября будет разрешено заниматься всеми видами спорта, откроют спортзалы, сауны, казино и учреждения, оказывающие интимные услуги.

Людей призывают соблюдать дистанцию, часто мыть руки, кашлять и чихать в локоть. А всех, кто плохо себя чувствует, оставаться дома и не подвергать опасности других.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах 5 мая состоялись протесты против карантина. В Гааге митингующие с плакатами прошлись по центру города. На акцию протеста собралось около 300 человек.

Большинство не придерживались мер из-за коронавируса, в частности, дистанции 1,5 метра. У центрального вокзала Гааги полиция задержала около 80 митингующих за нарушение введенных правил из-за коронавируса. Местная власть сообщила, что о демонстрации митингующие не предупреждали, хотя того требует закон. Также аналогичные акции протеста против карантина состоялись в Амстердаме и Утрехте.

По данным Worldometer, общее количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 3 778 012, из них 261 311 летальных, выздоровели 1 275 342 человек.