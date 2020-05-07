Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности
Кулеба: Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности
"Новая нормальность": в ВОЗ напомнили о шести правилах выхода из карантина
"Новая нормальность": в ВОЗ напомнили о шести правилах выхода из карантина
УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион
УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях

Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель

Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель
02:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Глава МИД Чехии попал в ДТП, водитель авто погиб.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек попал в аварию в такси, в котором утром 6 мая ехал домой. Как пишет "Радио Свобода" со ссылкой на чешские СМИ, министр не пострадал, при этом погиб 62-летний водитель такси, передает УНН.

Обстоятельства, при которых произошла авария, сейчас изучает полиция. Известно, что такси налетело на припаркованное авто. Допускается, что причиной аварии могли быть проблемы, связанные с состоянием здоровья водителя такси.

"Мне жаль, что погасла человеческая жизнь. Хочу выразить свое искреннее соболезнование семье", — отметил Томаш Петршичек.

Как сообщает полиция, министр Томаш Петршичек на основе собственного желания не пользовался полицейской охраной. "Это его право, и это обычное дело. Охраняемое лицо, может в любое время от полицейской охраны отказаться или прервать её", — информирует чешская полиция на своей твиттер-странице.

Засыпало песком: в Харьковской области погибла 8-летняя девочка

"Иметь охрану — это право, совсем не обязанность членов правительства", — отметила в связи с трагическим событием пресс-секретарь полиции Катержина Рендлова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Чехия, Томаш Петршичек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
02 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
03 Волшебство: Тина Кароль показала необычное дерево, растущее в ее саду
04 "Ждал этого три месяца": Влад Яма поделился подробностями личной жизни
05 Президент ответил на петицию об увольнении Ермака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в США
Трамп: Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в США
Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель
Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель
Коронавирус: комендантский час в Сербии отменили
Коронавирус: комендантский час в Сербии отменили
Юбки 2020 года: модные тенденции (Фото)
Юбки 2020 года: модные тенденции (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь