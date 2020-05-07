Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель

Новости мира:Глава МИД Чехии попал в ДТП, водитель авто погиб.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек попал в аварию в такси, в котором утром 6 мая ехал домой. Как пишет "Радио Свобода" со ссылкой на чешские СМИ, министр не пострадал, при этом погиб 62-летний водитель такси, передает УНН.

Обстоятельства, при которых произошла авария, сейчас изучает полиция. Известно, что такси налетело на припаркованное авто. Допускается, что причиной аварии могли быть проблемы, связанные с состоянием здоровья водителя такси.

"Мне жаль, что погасла человеческая жизнь. Хочу выразить свое искреннее соболезнование семье", — отметил Томаш Петршичек.

Как сообщает полиция, министр Томаш Петршичек на основе собственного желания не пользовался полицейской охраной. "Это его право, и это обычное дело. Охраняемое лицо, может в любое время от полицейской охраны отказаться или прервать её", — информирует чешская полиция на своей твиттер-странице.

"Иметь охрану — это право, совсем не обязанность членов правительства", — отметила в связи с трагическим событием пресс-секретарь полиции Катержина Рендлова.