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Финляндия увеличила квоту для аграриев из-за пределов страны

Финляндия увеличила квоту для аграриев из-за пределов страны
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Финляндия удвоила квоту на иностранных работников в сельском хозяйстве.

Правительство Финляндии увеличило разрешенное количество привлеченных в сельское хозяйство работников, прибывающих из-за пределов ЕС.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на заявление финского правительства.

"Предыдущая квота в 1500 аграриев из-за пределов ЕС была увеличена до 3000. Работники потребуют обычного разрешения на работу и вынуждены будут находиться в карантине в течение двух недель по прибытию. Изменения вступят в силу 14 мая", - утверждает издание.

В то же время граждан ЕС эти нововведения не коснутся. Как было объявлено в понедельник, с 14 мая они смогут попасть в Финляндию при наличии документов, удостоверяющих будущее трудоустройство.

Кроме этого, Финляндия облегчила трудоустройство соискателей убежища, которые теперь могут приступать к сельскохозяйственным работам без административных задержек.

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"Лицам, заявки которых на получение статуса беженца были отклонены, также смогут продолжить работу, несмотря на действительный приказ на депортацию, пока услуги центров по приему беженцев будут для них доступными", - говорится в материале.

Отметим, что по состоянию на вечер среды на территории Финляндии было выявлено 5 573 случая инфицирования COVID-19. Недуг унес 252 жизни.

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Финляндия, Сельское хозяйство, Заробитчане.
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