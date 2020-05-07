Финляндия увеличила квоту для аграриев из-за пределов страны

Новости мира:Финляндия удвоила квоту на иностранных работников в сельском хозяйстве.

Правительство Финляндии увеличило разрешенное количество привлеченных в сельское хозяйство работников, прибывающих из-за пределов ЕС.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на заявление финского правительства.

"Предыдущая квота в 1500 аграриев из-за пределов ЕС была увеличена до 3000. Работники потребуют обычного разрешения на работу и вынуждены будут находиться в карантине в течение двух недель по прибытию. Изменения вступят в силу 14 мая", - утверждает издание.

В то же время граждан ЕС эти нововведения не коснутся. Как было объявлено в понедельник, с 14 мая они смогут попасть в Финляндию при наличии документов, удостоверяющих будущее трудоустройство.

Кроме этого, Финляндия облегчила трудоустройство соискателей убежища, которые теперь могут приступать к сельскохозяйственным работам без административных задержек.

"Лицам, заявки которых на получение статуса беженца были отклонены, также смогут продолжить работу, несмотря на действительный приказ на депортацию, пока услуги центров по приему беженцев будут для них доступными", - говорится в материале.

Отметим, что по состоянию на вечер среды на территории Финляндии было выявлено 5 573 случая инфицирования COVID-19. Недуг унес 252 жизни.