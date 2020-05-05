Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Профессиональный стандарт учителя: В МОН разработали новый проект
Профессиональный стандарт учителя: В МОН разработали новый проект
Ослабление карантина: Минздрав обнародовал правила посещения парков и парикмахерских
Карантин: Минздрав обнародовал правила посещения парков и магазинов
Уайт: Не вижу, как Усик может стать чемпионом
Уайт: Не вижу, как Усик может стать чемпионом
Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" (Видео)
Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" (Видео)

Работа в Европе: МАУ осуществит чартерные рейсы с заробитчанами в четыре страны

Работа в Европе: МАУ осуществит чартерные рейсы с заробитчанами в четыре страны
17:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Украинская авиакомпания планирует осуществить четыре рейса для перевозки украинских заробитчан в страны Европы.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" получила заказ на осуществление чартерных перевозок граждан нашей страны в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон", - отметили в МАУ.

Майские пенсий: в Украине на выплаты уже направили 7,3 млрд

"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - отметили в авиакомпании.

Там также подчеркнули, что содействие процессу выезда украинцев за границу на сезонные работы максимальной организованности со стороны власти является чрезвычайно важным для МАУ. Сейчас перевозчик имеет единственный канал, через который может в сжатые сроки получить достоверную информацию о выполнении каждого отдельного специального рейса или каждого отдельного пассажира.

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая в мире число случаев коронавируса превысило 3,6 млн. Умерли 252 420 пациентов, выздоровели более 1,2 млн.

Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ

В Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 366 новых случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 1875 человек, 316 человек скончались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Самолет, Работа, Рейс, Карантин, Чартер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
03 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
04 Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов
05 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За неделю в Украине зафиксировали 10 атак на сайты ОП
За неделю в Украине зафиксировали 10 атак на сайты ОП
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 5 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги &quot;Сумерки&quot;
Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги "Сумерки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь