В Польше из-за коронавируса перенесут выборы президента

Новости мира:Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, не состоятся в определенный срок из-зза пандемии коронавируса.

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся из-за коронавируса. Об этом сообщили лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение", их заявление опубликовано в Польском агентстве печати.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского и его партнера по коалиции, лидера политического объединения "Согласие" Ярослава Говина.

Отмечается, что такое решение было принято "из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные конституцией сроки". В заявлении также добавили, что спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок.

Как сообщалось, Сенат Польши отклонил законопроект правящей партии "Закон и справедливость", предлагавшей провести голосование на президентских выборах исключительно по почте на фоне пандемии коронавируса.