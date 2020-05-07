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В Польше из-за коронавируса перенесут выборы президента

В Польше из-за коронавируса перенесут выборы президента
08:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: commons.wikimedia.org

Новости мира:Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, не состоятся в определенный срок из-зза пандемии коронавируса.

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся из-за коронавируса. Об этом сообщили лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение", их заявление опубликовано в Польском агентстве печати.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского и его партнера по коалиции, лидера политического объединения "Согласие" Ярослава Говина.

Отмечается, что такое решение было принято "из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные конституцией сроки". В заявлении также добавили, что спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок.

Как сообщалось, Сенат Польши отклонил законопроект правящей партии "Закон и справедливость", предлагавшей провести голосование на президентских выборах исключительно по почте на фоне пандемии коронавируса.

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Польша, Выборы в Польше, Голосование по почте, Covid-19.
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