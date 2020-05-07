Помощник Папы Римского заболел коронавирусом

Новости мира:Это уже 12 случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

В Ватикане у помощника Папы Римского Франциска диагностировали коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.

"Зараженный коронавирусом в Ватикане работает на папу Франциска", - говорится в сообщении.

Этот человек с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас мужчина находится дома под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что это уже 12 случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

Пандемия радикально изменила порядок работы Ватикана: Папа Римский правил мессу в Вербное воскресенье в пустой церкви. Места, обычно заполненные туристами, стали безлюдными.

83-летний понтифик, у которого повреждено легкое от инфекции, перенесенной в возрасте 20 лет, дважды получал отрицательный результат на коронавирус. Его дистанцируют от всех, кто может быть заражен вирусом. Он принимает пищу в своих личных помещениях и использует дезинфицирующее средство для рук до и после встречи с гостями.

Резиденция католической церкви - Ватикан - с 1929 года является суверенным государством. В нем проживает 605 человек, каждый из которых имеет паспорт Ватикана и находится за пределами юрисдикции Италии.