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Помощник Папы Римского заболел коронавирусом

Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
08:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Это уже 12 случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

В Ватикане у помощника Папы Римского Франциска диагностировали коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.

"Зараженный коронавирусом в Ватикане работает на папу Франциска", - говорится в сообщении.

Этот человек с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас мужчина находится дома под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что это уже 12 случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

Пандемия радикально изменила порядок работы Ватикана: Папа Римский правил мессу в Вербное воскресенье в пустой церкви. Места, обычно заполненные туристами, стали безлюдными.

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83-летний понтифик, у которого повреждено легкое от инфекции, перенесенной в возрасте 20 лет, дважды получал отрицательный результат на коронавирус. Его дистанцируют от всех, кто может быть заражен вирусом. Он принимает пищу в своих личных помещениях и использует дезинфицирующее средство для рук до и после встречи с гостями.

Резиденция католической церкви - Ватикан - с 1929 года является суверенным государством. В нем проживает 605 человек, каждый из которых имеет паспорт Ватикана и находится за пределами юрисдикции Италии.

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Ватикан, Папа Римский, Коронавирус, Covid-19.
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