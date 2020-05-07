В Германии второй день подряд растет число новых случаев COVID-19

Новости мира:В Германии второй день подряд растет число новых случаев заражения коронавирусом, в то же время количество ежедневных смертей среди инфицированных снизилось.

В Германии второй день подряд растет число зараженных коронавирусом и падает число смертей. Об этом сообщает Bild.

Так, за минувшие сутки в стране подтвердили 1284 новых случаев COVID-19, а днем ранее сообщалось о 947 новых случаях. В предыдущие двое суток фиксировалось около 680 зараженных.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 166 091 человек.

Отмечается, что число умерших среди зараженных коронавирусом за сутки составила 123, в то время как днем ранее было 165 умерших. С начала пандемии в общем умерли 7119 человек.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель открыта к дальнейшему ослаблению коронавирусных ограничений, поскольку наблюдается позитивное развитие относительно распространения коронавирусной инфекции в стране.

По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 263 831 человек.