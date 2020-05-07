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В Испании число смертей от коронавируса превысило 26 тысяч

В Испании число смертей от коронавируса превысило 26 тысяч
13:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В целом количество летальных случаев возросло до 26 тысяч, в том числе 213 за последние сутки.

В Испании с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 26 070 человек. Таковы данные Минздрава Испании, сообщает EL Pais.

Число ежедневных смертей от коронавируса в течение последних суток несколько снизилось: за 24 часа было зарегистрировано 213 новых смертельных случаев. В среду сообщалось о 244 новые смерти. Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании выросла до 221 447, из них 754 прибавилось за последние 24 часа.

С начала эпидемии вылечились 128511 пациентов - 2509 больше, чем вчера.

"У нас продолжается спад, колебания в конце эпидемии нормальны", - заявили в Минздраве Испании.

Напомним, 6 мая парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера.

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 263 831 человек.

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Испания, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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