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В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах

В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
23:41 Чт, 7 Май 2020 Телеграф УНИАН

Новости мира:В Италии с 18 мая восстановят все религиозные обряды и церемонии в храмах.

Мессы, крещения, свадьбы и похороны в итальянских церквях будут возобновлены с 18 мая - при условии соблюдения ряда антикоронавирусных правил. 

Все общественные религиозные церемонии были отменены, когда в начале марта правительство ввело общенациональный карантин из-за пандемии, которая уже унесла жизни почти 30 тысяч человек, сообщает итальянское агентство Ansa.

Верующим придется носить маски и сидеть или стоять на достаточной дистанции согласно правилам, разработанными и утвержденными научным комитетом. Исповедь, которая, как правило, проводится в ограниченных помещениях, следует осуществлять только в проветриваемых местах - в том числе на открытом воздухе.

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Двери церквей должны быть открытыми, чтобы люди не передавали вирус через дверные ручки. Используемые места необходимо дезинфицировать после каждой церемонии. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что нормы в храмах обеспечат восстановление месс "в самый безопасный способ".

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Италия, Церковь, Коронавирус, Джузеппе Конте, Covid-19.
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