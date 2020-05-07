В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах

Новости мира:В Италии с 18 мая восстановят все религиозные обряды и церемонии в храмах.

Мессы, крещения, свадьбы и похороны в итальянских церквях будут возобновлены с 18 мая - при условии соблюдения ряда антикоронавирусных правил.

Все общественные религиозные церемонии были отменены, когда в начале марта правительство ввело общенациональный карантин из-за пандемии, которая уже унесла жизни почти 30 тысяч человек, сообщает итальянское агентство Ansa.

Верующим придется носить маски и сидеть или стоять на достаточной дистанции согласно правилам, разработанными и утвержденными научным комитетом. Исповедь, которая, как правило, проводится в ограниченных помещениях, следует осуществлять только в проветриваемых местах - в том числе на открытом воздухе.

Двери церквей должны быть открытыми, чтобы люди не передавали вирус через дверные ручки. Используемые места необходимо дезинфицировать после каждой церемонии. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что нормы в храмах обеспечат восстановление месс "в самый безопасный способ".